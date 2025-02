A- A+

MAJESTADES Rei e Rainha da Pessoa Idosa no Carnaval do Recife 2025 são eleitos em concurso As novas majestades recepcionarão os foliões no Baile Municipal da Pessoa Idosa, dia 25

As pessoas idosas do Recife já têm suas majestades carnavalescas deste ano: Clébio Marques, de 60 anos, e Terezinha Barros de Araújo, de 67 anos.



O rei e a rainha do Carnaval da Pessoa Idosa de 2025 foram definidos em concurso realizado na tarde desta quarta-feira (12) na sede da AABB, no bairro das Graças, Zona Norte da cidade.



O concurso, que chegou à 14ª edição, reuniu 17 mulheres e oito homens, todos com idade a partir dos 60 anos.



Os candidatos eram representantes de Grupo de Convivência, das Academias da Cidade, Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e entidades em geral que trabalhem com a temática do envelhecimento e pessoas idosas.



O rei Clébio Marques representou a Academia Recife do Alto José Bonifácio, na Zona Norte, e Terezinha Barros de Araújo, o Grupo Sereias Teimosas, de Brasília Teimosa, na Zona Sul.



“É com muita satisfação que estou aqui com frevo no pé. Idoso, sim. Velho, nunca! Esse concurso é também um convite e um incentivo para todas as pessoas idosas viverem mais o frevo, nosso patrimônio”, destacou o mais novo rei da Pessoa Idosa.



Já a rainha definiu, dizendo-se muito emocionada: "Isso aqui é a realização de um sonho!”.



As novas majestades recepcionarão os foliões no Baile Municipal da Pessoa Idosa, que será realizado no próximo dia 25, no Classic Hall. Cada um também ganha R$ 5 mil cada.

O júri recebeu as participações especiais de Marrom Brasileiro e Cristina Santos, presidente dos Abanadores do Arruda, homenageados do Carnaval do Recife 2025; além de representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (Comdir).



No julgamento, foram avaliadas postura, elegância na passarela, alegria e exibição do frevo.

