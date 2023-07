A- A+

MUNDO Rei emérito Juan Carlos, da Espanha, e ex-amante retornam ao tribunal de Londres Ela garantiu que o ex-monarca, agora com 85 anos, com quem teve uma relação extraconjugal entre 2004 e 2009, a assediou desde 2012

A batalha judicial entre Juan Carlos de Borbón e a sua ex-amante, a empresária Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, regressa esta terça-feira (18) a um tribunal britânico, encarregado de resolver questões anteriores num processo por assédio contra o rei emérito de Espanha.

Denunciando ameaças, invasões, monitoramento, hacking e difamação, a empresária de 58 anos -- divorciada de um príncipe alemão e também conhecida pelo nome de solteira Larsen -- entrou com uma ação civil em 2020 em Londres, onde residia.

Ela garantiu que o ex-monarca, agora com 85 anos, com quem teve uma relação extraconjugal entre 2004 e 2009, a assediou desde 2012 procurando recuperar "presentes" que incluem 65 milhões de euros (73 milhões de dólares).

Ela pede indenização por danos psicológicos e medidas de afastamento. Não há risco de prisão ou extradição para o pai do atual rei da Espanha, Felipe VI.

Juan Carlos nega firmemente as acusações, mas seus sucessivos advogados - ele mudou de gabinete duas vezes - passaram dois anos tentando impedir que o mérito da questão fosse julgado.

Argumentaram que, como chefe de Estado e membro da Casa Real, não poderia ser julgado em Inglaterra, o que três juízes do Tribunal de Recurso de Londres acabaram por conceder em dezembro passado, embora apenas até à sua abdicação em junho de 2014.



Os advogados de Larsen asseguram, no entanto, que o alegado assédio foi mais importante a partir dessa data em que, privado do cargo, tentou por todos os meios reaver o dinheiro.

A defesa de Juan Carlos agora busca contestar questões anteriores como a jurisdição -afirmando que os tribunais ingleses não são competentes para fatos supostamente ocorridos em Mônaco e na Suíça- e vícios processuais como a notificação da denúncia por WhatsApp.

Já em março de 2022, o juiz de primeira instância Matthew Nicklin considerou que, se apelassem da jurisdição, poderia levar dois anos até que o tribunal começasse a analisar o mérito da ação.

Essas novas audiências começarão às 10:30 hora local (09:30 GMT) perante a juíza Rowena Collins Rice do Tribunal de Apelações e podem durar até quatro dias.

Ameaças e assédio

Nomeado chefe de Estado em 1975 com a morte do ditador Francisco Franco, que o nomeou seu sucessor, Juan Carlos I foi respeitado por décadas por permitir o retorno da democracia à Espanha.

Mas uma multiplicação de escândalos a partir de 2012, incluindo o relacionamento com Larsen, desmoronou sua imagem.

Em junho de 2014 acabou abdicando em favor do filho.

Revelações posteriores de Larsen sobre supostos peculatos levaram o rei emérito a se exilar, em agosto de 2020, nos Emirados Árabes Unidos para “facilitar” os trabalhos de seu sucessor.

O Ministério Público espanhol acabou arquivando as investigações sobre a origem opaca de sua fortuna em março de 2022. A justiça suíça também encerrou uma investigação sobre seus bens naquele país em dezembro de 2021, após três anos investigando seus bens, incluindo cerca de 100 milhões de dólares transferidos pela Arábia Saudita.

Felipe VI tem feito um esforço para se distanciar do pai. Em março de 2020, renunciou à herança e retirou o seu subsídio anual de quase 200.000 euros.

Larsen garante que Juan Carlos tentou reatar o relacionamento e, quando ela o rejeitou, o ex-soberano adotou um "padrão de conduta equivalente a assédio".

"Ele exigiu a devolução dos presentes", estava "ameaçando" e "praticou ou organizou uma série de atos de vigilância encoberta e aberta", segundo o processo, que denuncia a participação de membros dos serviços secretos espanhóis, incluindo seu então Diretor, General Félix Sanz Roldán.

Ele a teria ameaçado durante uma reunião em um hotel de Londres. O encontro coincidiu, diz ele, "com a busca de seus apartamentos em Mônaco e em Villars, na Suíça, onde um livro sobre a morte da princesa Diana foi deixado sobre uma mesa".

A empresária denuncia ainda "entradas ilegais e danos criminais, como abrir um buraco na janela de seu quarto enquanto dormia à noite em sua casa em Shropshire", no noroeste da Inglaterra, em 21 de junho de 2017, e atirar contra o segurança câmeras de sua entrada em 14 de abril de 2020.

A empresária manteve essas mesmas acusações em um podcast polêmico intitulado "Corinna and the King", no qual os jornalistas londrinos Bradley Hope e Tom Wright contam um romance que, ao desabar, "abriu a janela para um mundo perigoso, cheio de ganância, corrupção e crime".

Veja também

CHUVAS Prefeitura do Recife instala primeiros pluviômetros e sensores de alagamento municipais