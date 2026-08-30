Rei Haakon da Noruega participa das homenagens ao falecido pai
Haakon, 53 anos, foi para a igreja Asker, ao sul de Oslo, com sua filha, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, e seu filho, o príncipe Sverre Magnus, assim como sua mãe, a rainha Sonja
O novo rei da Noruega, Haakon VIII, participou neste domingo (30) de uma missa em memória do seu pai, o rei Harald, falecido na sexta-feira, e o palácio real anunciou que seu funeral acontecerá em 9 de setembro.
Haakon, 53 anos, foi para a igreja Asker, ao sul de Oslo, com sua filha, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, e seu filho, o príncipe Sverre Magnus, assim como sua mãe, a rainha Sonja.
Leia também
• Noruega em luto inaugura nova era sob o reinado de Haakon VIII
• Harald V da Noruega, uma força unificadora que resistiu às tempestades familiares
• Rei Harald V da Noruega morre aos 89 anos
A sua esposa, a rainha Mette-Marit, não estava presente porque ainda se recupera do transplante de pulmão a que foi submetida em junho.
O luto nacional foi declarado em todo o país e o palácio real anunciou, neste domingo, que o funeral acontecerá na catedral de Oslo em 9 de setembro.
O palácio também informou que instalará, a partir de terça-feira, uma capela-ardente na residência real para se despedir do monarca. A capela-ardente ficará aberta até a véspera do funeral.
Missas foram organizadas em memória do falecido soberano em todo o país e, nas proximidades da catedral de Oslo, para onde se deslocaram os representantes do governo, centenas de pessoas fizeram fila cedo para garantir um lugar.
O rei Haakon tomará posse no Parlamento na terça-feira.
Não se espera que ele e a rainha Mette-Marit sejam coroados, já que a Noruega aboliu as coroações em 1908.
No entanto, assim como seu pai e avô, Haakon poderá optar por uma cerimônia de consagração na catedral de Trondheim, onde os monarcas noruegueses foram coroados entre 1814 e 1906.