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SEPULTAMENTO

Rei Haakon da Noruega participa das homenagens ao falecido pai

Haakon, 53 anos, foi para a igreja Asker, ao sul de Oslo, com sua filha, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, e seu filho, o príncipe Sverre Magnus, assim como sua mãe, a rainha Sonja

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O Rei Haakon VIII da Noruega (à dir.), a Rainha Sonja (ao centro), a Princesa Herdeira Ingrid Alexandra (2ª à esq.) e o Príncipe Sverre Magnus (à esq.) deixam a Igreja de Asker após participarem de um culto em memória do falecido Rei Harald VO Rei Haakon VIII da Noruega (à dir.), a Rainha Sonja (ao centro), a Princesa Herdeira Ingrid Alexandra (2ª à esq.) e o Príncipe Sverre Magnus (à esq.) deixam a Igreja de Asker após participarem de um culto em memória do falecido Rei Harald V - Foto: Odd Andersen/AFP

O novo rei da Noruega, Haakon VIII, participou neste domingo (30) de uma missa em memória do seu pai, o rei Harald, falecido na sexta-feira, e o palácio real anunciou que seu funeral acontecerá em 9 de setembro.

Haakon, 53 anos, foi para a igreja Asker, ao sul de Oslo, com sua filha, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, e seu filho, o príncipe Sverre Magnus, assim como sua mãe, a rainha Sonja.

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A sua esposa, a rainha Mette-Marit, não estava presente porque ainda se recupera do transplante de pulmão a que foi submetida em junho.

O luto nacional foi declarado em todo o país e o palácio real anunciou, neste domingo, que o funeral acontecerá na catedral de Oslo em 9 de setembro.

O palácio também informou que instalará, a partir de terça-feira, uma capela-ardente na residência real para se despedir do monarca. A capela-ardente ficará aberta até a véspera do funeral.

Missas foram organizadas em memória do falecido soberano em todo o país e, nas proximidades da catedral de Oslo, para onde se deslocaram os representantes do governo, centenas de pessoas fizeram fila cedo para garantir um lugar.

O rei Haakon tomará posse no Parlamento na terça-feira.

Não se espera que ele e a rainha Mette-Marit sejam coroados, já que a Noruega aboliu as coroações em 1908.

No entanto, assim como seu pai e avô, Haakon poderá optar por uma cerimônia de consagração na catedral de Trondheim, onde os monarcas noruegueses foram coroados entre 1814 e 1906.

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