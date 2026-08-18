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Internacional Rei Harald da Noruega, de 89 anos, é hospitalizado e recebe licença médica de duas semanas "Nas últimas semanas, o rei recebeu tratamento com cortisona" para tratar a doença, explicou a Casa Real em um comunicado

O rei Harald V da Noruega, de 89 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira (17) e recebeu uma licença médica de duas semanas, anunciou a Casa Real.

O monarca mais velho da Europa sofre, segundo a Casa Real, de anemia hemolítica, um distúrbio provocado pela destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos e que se manifesta por fadiga, palidez e dificuldade para respirar.

"Nas últimas semanas, o rei recebeu tratamento com cortisona" para tratar a doença, explicou a Casa Real em um comunicado.

"Esse tratamento provocou uma retenção de líquidos no organismo, que requer cuidados hospitalares", acrescentou.

Seu filho, o príncipe herdeiro Haakon, exercerá a regência durante a licença médica.

No trono da Noruega desde 1991, Harald teve vários problemas de saúde nos últimos anos, que levaram à implantação de um marca-passo.

O rei, no entanto, sempre descartou abdicar, argumentando que prestou um juramento vitalício perante o Parlamento norueguês.

Em fevereiro, Harald foi hospitalizado por uma infecção e desidratação em Tenerife, onde fazia uma viagem particular com sua esposa, a rainha Sonja.

Os problemas de saúde ocorrem em um momento em que a família real norueguesa enfrenta uma crise há alguns meses, especialmente em relação à princesa herdeira Mette-Marit, esposa de Haakon.

A divulgação, no fim de janeiro, de documentos nos Estados Unidos revelou que Mette-Marit manteve correspondência frequente e, por vezes, de tom íntimo com o criminoso sexual Jeffrey Epstein entre 2011 e 2014, quando o financista americano já havia sido condenado. Epstein morreu em 2019.

A princesa também teve que enfrentar os problemas judiciais de seu filho, Marius Borg Høiby.

Nascido de um relacionamento anterior ao casamento de Mette-Marit e Haakon, em 2001, Høiby, de 29 anos, foi condenado em junho a quatro anos de prisão por dois estupros e outras 32 acusações, entre elas violência contra uma ex-companheira. Ele recorreu da sentença.

Mette-Marit, de 52 anos, que sofre de uma doença pulmonar incurável, também precisou passar por um transplante de pulmão em julho.

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