Monarquia Rei Zulu da África do Sul é internado por suspeita de envenenamento em meio à briga familiar Monarca buscou atendimento médico no país vizinho

O rei Zulu da África do Sul, Misuzulu kaZwelithini, foi levado às pressas para um hospital por suspeita de envenenamento, anunciou seu primeiro-ministro neste domingo (2). Mangosuthu Buthelezi contou que o monarca procurou atendimento médico em Essuatíni (ex-Suazilândia) porque não se sentia confortável em buscar auxílio na África do Sul. A emergência ocorreu pouco depois da morte repentina de um de seus mais próximos conselheiros, também por suspeita de envenenamento.

O rei Misuzulu foi coroado em outubro do ano passado, aos olhos de milhares de súditos. O título não confere a ele poder Executivo, mas influência moral sobre mais de 11 milhões de zulus, quase um quinto da população sul-africana. Além disso, ele exerce influência sobre um orçamento anual de vários milhões de dólares financiado pelo governo sul-africano.

Misuzulu é filho do rei anterior, Goodwill Zwelithini, que ostentou o posto de 1968 até março de 2021, passando pelo apartheid e pela transição para a democracia. Sua mãe era a terceira mulher do monarca e considerada "a favorita". A primeira mulher de Goodwill Zwelithini chegou a acionar a Justiça para contestar a sucessão, mas acabou derrotada e prometeu recorrer.

Desde então, uma disputa pelo trono rachou a família real zulu. Ao longo da vida, Goodwill Zwelithini teve seis mulheres e pelo menos 26 filhos. Parte da realeza afirma que Misuzulu não é herdeiro legítimo do posto e sim o príncipe Simakade. De acordo com a BBC, não há indícios de que parentes estejam por trás da emergência médica do novo rei.

À imprensa internacional, Buthelezi contou que um assessor sênior do rei Misuzulu "faleceu repentinamente", com suspeitas de envenenamento.

"Quando Sua Majestade começou a se sentir mal, ele suspeitou que também poderia ter sido envenenado. Ele imediatamente procurou tratamento médico em Essuatíni. Fui informado de que Sua Majestade se sentiu desconfortável em procurar tratamento na África do Sul, pois seus pais receberam tratamento na África do Sul e posteriormente morreram", disse ele.

Misuzulu chegou ao poder depois que sua mãe, a rainha Mantfombi Dlamini-Zulu, faleceu um mês depois de se tornar regente. Ela era irmã do rei de Essuatíni, Mswati III, o único monarca absolutista da África. Buthelezi negou que a causa da morte dela tenha sido envenenamento.

