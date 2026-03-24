Recife: IFPE abre 44 vagas em cursos superior e técnico; inscrições devem ser feitas até sexta (27)
Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo
O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Recife, está com 44 vagas remanescentes abertas até esta sexta-feira (27), no processo seletivo complementar para ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.
Segundo a instituição de ensino, do total de vagas, 28 vagas para o curso superior de tecnologia em Gestão de Turismo e 16 para o curso técnico subsequente em Saneamento.
Os editais foram publicados nessa segunda-feira (23):
Gestão de Turismo:
Saneamento:
Requisito
Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo ou equivalente até o ato da matrícula, prevista para 7 de abril no Campus Recife
Seleção
Para o curso tecnólogo de Gestão de Turismo, a seleção ocorrerá por meio da nota geral obtida em uma das cinco últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Já para o técnico de Saneamento, a seleção será realizada por meio do coeficiente de rendimento escolar do candidato nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio.
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Inscrição
Interessados devem realizar inscrição, até esta sexta-feira (27), por meio de preenchimento de formulário eletrônico e envio de documentos.
Tecnólogo de Gestão de Turismo - clique aqui;
Técnico de Saneamento - clique aqui.
O processo seletivo prevê reserva de vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência.