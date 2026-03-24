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Recife: IFPE abre 44 vagas em cursos superior e técnico; inscrições devem ser feitas até sexta (27)

Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo

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IFPE abre vagas para seleção complementarIFPE abre vagas para seleção complementar - Foto: IFPE/Divulgação

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Recife, está com 44 vagas remanescentes abertas até esta sexta-feira (27), no processo seletivo complementar para ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.

Segundo a instituição de ensino, do total de vagas, 28 vagas para o curso superior de tecnologia em Gestão de Turismo e 16 para o curso técnico subsequente em Saneamento.

Os editais foram publicados nessa segunda-feira (23):

Gestão de Turismo:

Saneamento:

Requisito
Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo ou equivalente até o ato da matrícula, prevista para 7 de abril no Campus Recife

Seleção
Para o curso tecnólogo de Gestão de Turismo, a seleção ocorrerá por meio da nota geral obtida em uma das cinco últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já para o técnico de Saneamento, a seleção será realizada por meio do coeficiente de rendimento escolar do candidato nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio.

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Inscrição
Interessados devem realizar inscrição, até esta sexta-feira (27), por meio de preenchimento de formulário eletrônico e envio de documentos.

Tecnólogo de Gestão de Turismo - clique aqui;
Técnico de Saneamento - clique aqui.

O processo seletivo prevê reserva de vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência.

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