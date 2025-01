A- A+

PETRÓLÍFERAS RUSSAS Reino Unido acompanha EUA em sanções contra petrolíferas russas Gazprom e PJSC O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que as receitas do petróleo são a força vital da economia de guerra da Rússia

O Reino Unido decidiu acompanhar os Estados Unidos em sanções contra as petrolíferas russas Gazprom Neft e a PJSC Surgutneftegas, segundo comunicado divulgado na sexta-feira, 10.

Juntas, as duas gigantes do setor produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, o equivalente a aproximadamente US$ 23 bilhões por ano.

O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, afirmou que as receitas do petróleo são a força vital da economia de guerra da Rússia.



"Com a economia russa enfraquecida, enfrentando altas taxas de juros que aceleram rapidamente e perdendo bilhões em uma invasão insustentável e ilegal, continuaremos trabalhando com nossos aliados nos Estados Unidos para apertar o cerco contra Putin e sua guerra bárbara", disse, em nota.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 13, o Swissquote avalia que o possível impacto conjunto das sanções do Reino Unido e dos EUA estão impulsionando os preços do petróleo.

Na sexta-feira, o Departamento do Tesouro americano anunciou restrições contra mais de 180 embarcações russas, dobrando o número anterior.

"As últimas ações devem contrabalançar o superávit na oferta de 1 milhão de barris por dia de petróleo previsto pela Agência Internacional Energia (AIE) para este ano", afirma a banco suíço.

Veja também

defesa Líderes de UE, Otan e Reino Unido farão reunião excepcional de defesa em 3 de fevereiro