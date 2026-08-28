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Guerra no Oriente Médio Reino Unido adverte Israel sobre afastar britânicos de centro de cessar-fogo em Gaza Reação britânica veio depois de reportagem do Financial Times, publicada na quinta-feira, 27

O governo do Reino Unido advertiu que uma eventual remoção de autoridades britânicas do centro de coordenação do cessar-fogo em Gaza "minaria os esforços compartilhados", após relatos de que o governo israelense avalia afastar representantes do Reino Unido e possivelmente de outros países europeus.

A reação britânica veio depois de reportagem do Financial Times, publicada na quinta-feira, 27. Em declarações à Associated Press, Londres afirmou que segue comprometida com a implementação do plano de paz de 20 pontos para Gaza e que pretende "fazer a nossa parte para melhorar a situação no terreno".

Também na quinta (27), o Ministério das Relações Exteriores da Holanda disse que Israel estava retirando dois diplomatas holandeses do centro de coordenação. O chanceler israelense, Gideon Saar, afirmou que a decisão foi uma resposta a "uma série de medidas anti-Israel adotadas pelo governo holandês", incluindo a implementação, no próximo mês, de uma proibição ao comércio de produtos israelenses provenientes da Cisjordânia ocupada e de outras áreas.

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