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Guerra no Oriente Médio

Reino Unido adverte Israel sobre afastar britânicos de centro de cessar-fogo em Gaza

Reação britânica veio depois de reportagem do Financial Times, publicada na quinta-feira, 27

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Um palestino carregando uma criança caminha ao lado de um prédio destruído em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 31 de julho de 2026Um palestino carregando uma criança caminha ao lado de um prédio destruído em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 31 de julho de 2026 - Foto: Bashar Taleb/AFP

O governo do Reino Unido advertiu que uma eventual remoção de autoridades britânicas do centro de coordenação do cessar-fogo em Gaza "minaria os esforços compartilhados", após relatos de que o governo israelense avalia afastar representantes do Reino Unido e possivelmente de outros países europeus.

A reação britânica veio depois de reportagem do Financial Times, publicada na quinta-feira, 27. Em declarações à Associated Press, Londres afirmou que segue comprometida com a implementação do plano de paz de 20 pontos para Gaza e que pretende "fazer a nossa parte para melhorar a situação no terreno".

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Também na quinta (27), o Ministério das Relações Exteriores da Holanda disse que Israel estava retirando dois diplomatas holandeses do centro de coordenação. O chanceler israelense, Gideon Saar, afirmou que a decisão foi uma resposta a "uma série de medidas anti-Israel adotadas pelo governo holandês", incluindo a implementação, no próximo mês, de uma proibição ao comércio de produtos israelenses provenientes da Cisjordânia ocupada e de outras áreas.

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