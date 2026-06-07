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Guerra Reino Unido, Alemanha e França apoiam proposta de Zelensky para diálogo direto de Ucrânia e Rússia Macron afirmou que a atual linha de contato deve servir como ponto de partida para as negociações

Os líderes do Reino Unido, da Alemanha e da França, reunidos na noite deste domingo (7) em Londres com Volodimir Zelensky, manifestaram seu apoio à proposta do presidente ucraniano de um “diálogo direto” entre a Ucrânia e a Rússia, com a “participação ativa dos Estados Unidos e da Europa”.

"A atual linha de contato deve servir como ponto de partida para as negociações. As fronteiras internacionais não devem ser modificadas pela força", afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron.

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