Guerra
Reino Unido, Alemanha e França apoiam proposta de Zelensky para diálogo direto de Ucrânia e Rússia
Macron afirmou que a atual linha de contato deve servir como ponto de partida para as negociações
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente da França, Emmanuel Macron após reunião - Foto: Henry Nicholls / AFP
Os líderes do Reino Unido, da Alemanha e da França, reunidos na noite deste domingo (7) em Londres com Volodimir Zelensky, manifestaram seu apoio à proposta do presidente ucraniano de um “diálogo direto” entre a Ucrânia e a Rússia, com a “participação ativa dos Estados Unidos e da Europa”.
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"A atual linha de contato deve servir como ponto de partida para as negociações. As fronteiras internacionais não devem ser modificadas pela força", afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron.