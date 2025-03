A- A+

HISTÓRIA Reino Unido anuncia descoberta de 800 objetos da Idade do Ferro: "Entre as maiores da Europa" Museu Britânico, Universidade de Durham e Historic England divulgaram juntos um comunicado sobre achado arqueológico em Yorkshire, no norte da Inglaterra

O Museu Britânico e outras duas instituições do Reino Unido anunciaram nesta terça-feira (25) "uma das maiores" descobertas da Idade do Ferro no país, composta por mais de 800 objetos com 2000 anos de antiguidade.

A descoberta do "botim de Melsonby", chamado assim pelo povoado de Yorkshire, no norte da Inglaterra, onde foi encontrado, foi anunciado em um comunicado conjunto pelo museu londrino, pela Universidade de Durham e pela Historic England, a agência governamental responsável pela proteção do patrimônio.

A descoberta ocorreu em 2021, quando uma pessoa que pratica a detecção de metais encontrou algumas peças.

Impressionado pelo que pensou que seria uma descoberta importante, essa pessoa entrou em contato com a Universidade de Durham, que iniciou escavações junto como Museu Britânico.





No total, foram desenterrados mais de 800 objetos entre arreios de cavalos, lanças cerimoniais, caldeiras, recipientes e outras peças da Idade do Ferro (uma época que varia segundo a zona geográfica e que, na Grã Bretanha, algumas fontes situam entre o ano 800 antes de Cristo e 43 da era cristã).

O comunicado das três instituições destacou a descoberta como "uma das mais importantes" daquela época no Reino Unido.

Quando os cientistas entraram no local das escavações, compreenderam que se tratava de "uma descoberta excepcional", disse à AFP Tom Moore, da Universidade de Durham, arqueólogo que dirigiu os trabalhos.

"Pode-se dar muitos superlativos à descoberta. Estará entre as maiores da Europa" da Idade do Ferro, acrescentou Moore.

Embora algumas das peças desenterradas sejam similares a outras encontradas em solo britânico do mesmo período, "a quantidade e variedade de objetos são incomuns", diz o comunicado das três instituições.

“O que nos intriga é que as pessoas na Grã-Bretanha estavam relativamente familiarizadas com carruagens de duas rodas, mas as peças encontradas (em Melsonby) sugerem veículos muito maiores e mais decorados, mais comuns no continente, na Alemanha e na Dinamarca”, explicou Tom Moore.

De acordo com uma avaliação científica inicial, esses objetos teriam sido enterrados no século I d.C., na época da conquista romana das Ilhas Britânicas.

