A- A+

Meio Ambiente Reino Unido anuncia enviado de segurança climática, iniciativa inédita Madeleine é uma ex-diretora do 'Joint Intelligence Committee' britânico, o órgão que informa os ministros sobre as ameaças à segurança

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, anunciou nesta quinta-feira (12) a nomeação de um enviado especial para a segurança climática, uma iniciativa inédita no mundo, para preparar o país da melhor maneira diante dos efeitos crescentes do aquecimento global.

Em um discurso na reunião de cúpula do clima COP31 da ONU em Antália (Turquia), o líder trabalhista lembrou que passou as três primeiras semanas como primeiro-ministro enfrentando os piores incêndios florestais já registrados no Reino Unido.

"Decidi então que era importante estar aqui para mostrar a liderança britânica em um mundo no qual as questões climáticas têm sido muito relegadas ao segundo plano", declarou Burnham, único governante do G7 que participa do evento.

O Reino Unido e o restante da Europa Ocidental viveram o verão mais quente já registrado, com uma sucessão de ondas de calor e incêndios florestais. O calor provocou dezenas de milhares de mortes adicionais no continente.

"O clima é uma questão de segurança nacional", afirmou Burnham. "Como prova disso, hoje anuncio a nomeação de Madeleine Alessandri como primeira representante especial do Reino Unido para a segurança climática", declarou.

Madeleine é uma ex-diretora do 'Joint Intelligence Committee' britânico, o órgão que informa os ministros sobre as ameaças à segurança.

Em um comunicado, ela prometeu trabalhar para "aperfeiçoar nossa compreensão das ameaças climáticas, fortalecer a resiliência e garantir que estejamos melhor preparados para os desafios que se aproximam".

O Reino Unido tem uma ministra do Clima, Katie White, que participa da COP31 em Antália, que deve terminar em 20 de novembro.

Veja também