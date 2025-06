Reino Unido anuncia reformas para "erradicar" quadrilhas de pedófilos

A ministra do Interior britânica, Yvette Cooper, anunciou, nesta segunda-feira (16), uma série de reformas legislativas para "erradicar" o problema das quadrilhas de pedófilos, que exploram sexualmente meninas e mulheres jovens vulneráveis.

Durante várias décadas, em diferentes cidades inglesas, grupos de homens, em sua maioria de origem paquistanesa, exploraram meninas e mulheres jovens, majoritariamente brancas e pobres.

Mais de cem homens foram condenados em vários processos. O número de vítimas é estimado em milhares.

Nesta segunda-feira (16), foi publicado um relatório independente sobre estas quadrilhas, solicitado em janeiro pelo governo.

"Vamos modificar a lei para garantir que os adultos que têm relações sexuais com penetração com menores de 16 anos possam ser denunciados por estupro", anunciou Yvette Cooper diante do Parlamento.