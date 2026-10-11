Dom, 11 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo10/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ucrânia e Rússia

Reino Unido apoia apelo de Trump por "cessar-fogo energético" entre Kiev e Moscou

"É o melhor caminho para restabelecer o fornecimento de energia e combustível aos mercados mundiais", disse Andy Burnham

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Alex Wroblewski/AFP

Leia também

• Trump anuncia 'cessar-fogo energético' entre Rússia e Ucrânia

• Zelensky responde a Trump e diz que corresponde aos ucranianos escolher governante

• Trump quer um novo presidente na Ucrânia; tensão aumenta por divergência sobre diesel russo

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou neste domingo (11) que seu país apoia um "cessar-fogo energético" duradouro entre a Rússia e a Ucrânia, após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um acordo nesse sentido entre Kiev e Moscou.

"A Rússia intensificou seus ataques contra infraestruturas energéticas ucranianas durante o fim de semana. (...) O Reino Unido apoia firmemente o apelo do presidente Trump feito hoje em favor de um cessar-fogo energético sustentado", declarou no X. É "o melhor caminho para restabelecer o fornecimento de energia e combustível aos mercados mundiais", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter