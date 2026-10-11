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Ucrânia e Rússia Reino Unido apoia apelo de Trump por "cessar-fogo energético" entre Kiev e Moscou "É o melhor caminho para restabelecer o fornecimento de energia e combustível aos mercados mundiais", disse Andy Burnham

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O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou neste domingo (11) que seu país apoia um "cessar-fogo energético" duradouro entre a Rússia e a Ucrânia, após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um acordo nesse sentido entre Kiev e Moscou.

"A Rússia intensificou seus ataques contra infraestruturas energéticas ucranianas durante o fim de semana. (...) O Reino Unido apoia firmemente o apelo do presidente Trump feito hoje em favor de um cessar-fogo energético sustentado", declarou no X. É "o melhor caminho para restabelecer o fornecimento de energia e combustível aos mercados mundiais", acrescentou.

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