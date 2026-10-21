A- A+

Internacional Reino Unido aprova controversa exploração de jazida de gás no Mar do Norte Medida permitirá "reforçar nossa segurança energética, proteger centenas de postos de trabalho e injetar cerca de 2,9 bilhões de libras (3,97 bilhões de dólares ou 19,9 bilhões de reais) na economia britânica", afirmou o governo britânico em um comunicado

O governo britânico autorizou, nesta quarta-feira (21), a exploração da controversa jazida de gás Jackdaw, no Mar do Norte, após meses de incerteza e em meio a uma forte alta nos preços da energia, agravada pelo conflito no Oriente Médio.

Segundo o governo, a autorização para explorar Jackdaw, localizada cerca de 240 quilômetros a leste de Aberdeen, na Escócia, deve elevar a produção nacional de gás em aproximadamente 6% em seu pico.

A medida permitirá "reforçar nossa segurança energética, proteger centenas de postos de trabalho e injetar cerca de 2,9 bilhões de libras (3,97 bilhões de dólares ou 19,9 bilhões de reais) na economia britânica", afirmou o governo em um comunicado.

A uma semana da apresentação do orçamento, o governo, que busca combater a elevação do custo de vida, viu a inflação disparar nesta quarta-feira para 3,5%, impulsionada pelo aumento dos preços dos combustíveis.

O projeto de gás, com vida útil estimada em até 11 anos, "protegerá centenas de empregos e ajudará a manter aquecidos milhões de lares neste inverno", declarou o primeiro-ministro trabalhista, Andy Burnham.

Segundo o governo, o gás produzido poderá começar a abastecer residências e estabelecimentos comerciais "ainda este mês".

A questão é extremamente delicada do ponto de vista político, uma vez que, antes de chegar ao poder em 2024, o Partido Trabalhista havia se comprometido a não conceder novas licenças de perfuração no Mar do Norte.

Veja também