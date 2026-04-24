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MUNDO Reino Unido aprova proibir venda de cigarros aos nascidos depois de 2008 A Lei de Tabaco e Vapes busca impedir que esta parcela da população comece a fumar

Os parlamentares britânicos aprovaram um projeto de lei "histórico" para proibir os menores de 17 anos de comprar cigarros durante toda a vida.

A Lei de Tabaco e Vapes busca impedir que qualquer pessoa nascida a partir de 1º de janeiro de 2009 (atualmente com 17 anos) comece a fumar.

O ministro da Saúde, Wes Streeting, classificou a aprovação do projeto de "momento histórico para a saúde da nação", que levará à "primeira geração livre do fumo, com proteção vitalícia contra vícios e danos".

Assim que receber a sanção real e tornar-se lei, a normativa dará ao governo poderes para ampliar a proibição em espaços interiores para áreas externas, como parques infantis e locais próximos de escolas e hospitais.

Também dará às autoridades novos poderes para restringir os sabores e embalagens dos cigarros eletrônicos (vapes), assim como proibir seu consumo em lugares onde fumar já seja proibido.

O projeto de lei é parte de uma série de iniciativas para reforçar as medidas de saúde preventiva e aliviar a pressão a longo prazo sobre o Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) do Reino Unido, financiado pelo Estado.

Hazel Cheeseman, diretora da instituição beneficente de saúde pública Action on Smoking and Health (ASH), disse à emissora LBC que a iniciativa é "um ponto de inflexão decisivo para a saúde pública".

O governo do Partido Trabalhista introduziu em junho do ano passado uma proibição à venda de cigarros eletrônicos descartáveis, baratos e com embalagens coloridas, que os tornaram muito populares entre os jovens.

Em 2022, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país a promulgar uma lei deste tipo contra o tabagismo, proibindo a venda de cigarros aos nascidos depois de 2008. Mas, menos de um ano depois, uma coalizão conservadora que tinha acabado de se eleger revogou a lei, em novembro de 2023.

No Reino Unido, fumar causa cerca de 75 mil mortes por ano e é responsável por aproximadamente um quarto de todas as mortes, segundo o NHS.

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