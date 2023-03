A- A+

Emprego Reino Unido busca flexibilizar sistema de vistos devido à falta de mão de obra Há mais de um milhão de vagas no país

O governo britânico afirmou nesta quinta-feira (9) que está considerando flexibilizar sua política de vistos diante da escassez de mão de obra, em parte devido ao Brexit, que dificultou a contratação de trabalhadores da União Europeia.

O Executivo diz querer garantir que o sistema adotado após a saída da UE "atenda às necessidades do Reino Unido e funcione no melhor interesse da economia, priorizando as habilidades e talentos de que precisamos".

"Isso inclui uma revisão da lista de profissões" com escassez de mão de obra, explicou o governo em comunicado. Esta lista determina quais profissões terão acesso mais fácil aos vistos de trabalho.

As empresas britânicas pedem há meses a flexibilização da política de vistos no Reino Unido, já que a hotelaria, empresas de transporte e as explorações agrícolas sofrem severa escassez de mão de obra desde o Brexit e a covid-19, o que agrava os males de uma economia ameaçada de recessão.

Há mais de um milhão de empregos vagos no país, número que também reflete o fato de muitos britânicos terem deixado o mercado de trabalho desde a pandemia, entre doenças de longa duração e aposentadorias precoces, segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS).

Mais de um quarto (27%) das empresas com dez ou mais funcionários enfrentavam escassez de mão de obra no final de fevereiro, segundo dados do ONS.

"Isso significa que muitos não terão escolha a não ser aumentar os salários para atrair e reter funcionários", destaca Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown.

