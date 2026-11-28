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Europa Reino Unido: Departamento de Trabalho e Pensões confirma ciberataque aos seus sistemas Incidente, que foi detectado pela primeira vez na noite de quinta-feira, 26, levou a uma série de serviços a serem retirados do ar como medida de precaução

O maior departamento governamental em termos de gastos do Reino Unido, o Departamento de Trabalho e Pensões (DWP, na sigla em inglês), confirmou neste sábado, 28, que o incidente cibernético que o levou a tirar seus sistemas do ar nos últimos dias foi um ciberataque deliberado.

O departamento informou em um comunicado que sofreu "uma tentativa de acesso não autorizado aos nossos sistemas." Nenhum detalhe adicional sobre a origem do ataque foi divulgado. "Nossa equipe e especialistas cibernéticos continuam investigando um ciberataque nos sistemas do DWP", afirmou o departamento. Disse ainda que continua trabalhando com o Centro Nacional de Segurança Cibernética e o Centro de Coordenação Cibernética do Governo para entender o que ocorreu.

O incidente, que foi detectado pela primeira vez na noite de quinta-feira, 26, levou a uma série de serviços a serem retirados do ar como medida de precaução, vários dos quais permaneceram fora do ar no sábado (28).

O departamento afirmou que não há evidências de que quaisquer dados pessoais tenham sido comprometidos, e que os pagamentos de pensões e benefícios continuaram sendo feitos normalmente. Na sexta-feira (27), o gabinete do primeiro-ministro disse que não havia evidências de que um "agente malicioso" tivesse como alvo outros departamentos governamentais.

O ciberataque é o mais recente de uma série de incidentes de segurança cibernética que atinge o Reino Unido. Recentemente, vários fornecedores de carne do Reino Unido disseram que suas geladeiras aqueceram durante a noite, pois foram afetadas por ataques que visavam softwares usados por supermercados em toda a Europa.

No início deste mês, o chefe de cibersegurança do país disse que o Reino Unido provavelmente enfrentará ciberataques de inteligência artificial em sua infraestrutura crítica até 2028, à medida que criminosos e estados, incluindo China e Rússia, usam cada vez mais a IA em suas atividades cibernéticas.

Richard Horne, chefe do Centro Nacional de Segurança Cibernética, disse que isso pode incluir malware alimentado por IA para ataques de ransomware, já que a tecnologia permitirá que "vulnerabilidades que foram toleradas por muito tempo" sejam descobertas e exploradas "em uma escala que antes era inimaginável".

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