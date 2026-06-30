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Internacional Reino Unido destinará mais de £300 bi à defesa em quatro anos Plano inclui mais de 5 bilhões de libras (35,4 bilhões de reais) para drones e sistemas independentes, informou anteriormente o Ministério da Defesa em comunicado

O Reino Unido elevará seu orçamento militar para um recorde de quase 300 bilhões de libras esterlinas (2,06 trilhões de reais) nos próximos quatro anos, anunciou nesta terça-feira (30) o primeiro-ministro Keir Starmer, que deverá deixar a carga no próximo mês.

O líder trabalhista após perder o apoio de seus deputados, anunciou um aumento de 15 bilhões de libras (106 bilhões de reais) nos gastos ao apresentar sua estratégia aguardada de investimento em defesa (DIP) para 10 anos.

No último dia 11 de junho, Starmer afirmou que faria “o necessário para garantir a segurança” do Reino Unido, após a renúncia de seu ministro da Defesa, John Healey, em desacordo com o orçamento militar do governo.

A sua saída repentina ocorreu após meses de atrasos no DIP e novos relatórios indicam que os recursos destinados ficariam muito aquém do solicitado.

O plano inclui mais de 5 bilhões de libras (35,4 bilhões de reais) para drones e sistemas independentes ao longo dos próximos quatro anos, informou anteriormente o Ministério da Defesa em comunicado.

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