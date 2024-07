Reino Unido deve voltar a "construir", diz ministra da Economia

A- A+

A nova ministra britânica da Economia, Rachel Reeves, disse nesta segunda-feira (8) que "não há tempo a perder" para impulsionar o crescimento econômico e que o país precisa acelerar a construção de infraestruturas, especialmente em energia eólica e habitação.

"Devemos garantir que (o país) volte a construir", insistiu em um discurso aos líderes empresariais em Londres, no qual detalhou "as primeiras medidas tomadas pelo novo governo trabalhista para lançar as bases da nossa economia".

"A partir de hoje acabamos com a proibição absurda da energia eólica terrestre na Inglaterra", anunciou, referindo-se ao que os trabalhistas consideraram um bloqueio de fato, porque a oposição dos moradores locais poderia impedir projetos.

"Faremos consultas para reintegrar a energia eólica terrestre no regime de projetos de infraestruturas de importância nacional, o que significa que as decisões (sobre este assunto) serão tomadas a nível nacional e não a nível local", acrescentou Reeves.

O governo trabalhista prometeu, em um comunicado de imprensa, "duplicar a energia eólica terrestre até 2030".

A ministra lembrou também a promessa do Partido Trabalhista de construir 1,5 milhão de moradias.

"Hoje o país enfrenta o legado de quatorze anos de caos e irresponsabilidade econômica" sob governos conservadores, denunciou a ministra da Economia.

As finanças britânicas foram atingidas nos últimos anos pelo Brexit, pela pandemia, pelo aumento da inflação e pela consequente crise do poder de compra.

Embora a economia pareça mais revitalizada nos últimos meses, as finanças públicas continuam frágeis.

