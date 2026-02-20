Reino Unido dialogará com governo Trump após decisão nos EUA sobre tarifas

A- A+

O governo britânico afirmou, nesta sexta-feira (20), que dialogará com o governo dos Estados Unidos para compreender como o Reino Unido será afetado pela decisão da Suprema Corte americana que põe freio às tarifas impostas pelo Executivo.

"Trabalharemos com o governo americano para entender como esta decisão afetará as tarifas para o Reino Unido e o resto do mundo", indicou um portavoz do governo trabalhista em comunicado, prometendo "apoiar as empresas britânicas à medida que forem anunciados mais detalhes".

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta que o presidente Donald Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas que abalaram o comércio mundial.

Essa sentença bloqueia uma ferramenta fundamental que o presidente vinha utilizando para impor sua agenda econômica e diplomática.

O mais alto tribunal dos Estados Unidos, de maioria conservadora, decidiu por seis votos a três que a Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), de 1977, "não autoriza o presidente a impor tarifas".

Essa decisão diz respeito aos direitos aduaneiros apresentados como "recíprocos" por Trump, mas não aos aplicados a setores específicos como o automotivo, o do aço ou o do alumínio.

"O Reino Unido se beneficia das tarifas recíprocas mais baixas do mundo e, seja qual for o cenário, esperamos que nossa posição comercial privilegiada com os Estados Unidos seja mantida", acrescentou o governo britânico.

O Executivo trabalhista de Keir Starmer lembrou ainda que um acordo com os Estados Unidos permite ao Reino Unido beneficiarse de tarifas limitadas a 10% na maioria dos produtos britânicos.

