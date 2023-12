Reino Unido e EUA acusam Rússia de espionagem cibernética contra políticos

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que o Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia está por trás de “tentativas malsucedidas de interferir nos processos políticos do Reino Unido” e disse que convocou o embaixador da Rússia em Londres para tratar do assunto. Enquanto isso, promotores dos EUA revelaram acusações contra dois cidadãos russos sobre a invasão de redes de computadores na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e em outros países da Otan. Esses dois homens enfrentam agora sanções em ambos os países.

"As tentativas da Rússia de interferir na política do Reino Unido são completamente inaceitáveis e procuram ameaçar os nossos processos democráticos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Cameron, em um comunicado. “Ao sancionar os responsáveis e convocar hoje o embaixador russo, estamos expondo as suas tentativas de influência e lançando luz sobre mais um exemplo de como a Rússia escolhe operar no cenário global”, disse ele.

O gabinete de Cameron disse que o Centro 18, uma unidade do FSB, era responsável por “uma série de operações de espionagem cibernética” visando o Reino Unido. Um dos dois homens acusados nos Estados Unidos era oficial daquela unidade.

‘Documentos vazaram’

O governo do Reino Unido alegou que o FSB tinha como alvo parlamentares de vários partidos políticos, com alguns ataques resultando na fuga de documentos numa operação de pelo menos 2015 a 2023. A organização também hackeou documentos comerciais entre o Reino Unido e os EUA que vazaram antes das eleições gerais no Reino Unido em dezembro de 2019, acrescentou.

Os dois homens indiciados nos Estados Unidos, Ruslan Aleksandrovich Peretyatko e Andrei Stanislavovich Korinets, não estão sob custódia dos EUA. As duas acusações contra eles acarretam penas máximas de cinco e 20 anos, respectivamente. O Ministério das Relações Exteriores disse que Peretyatko e Korinets foram sancionados por seu envolvimento na preparação das chamadas campanhas de spear-phishing e “atividades destinadas a minar o Reino Unido”.

O spear-phishing envolve o envio de links maliciosos a alvos específicos “para tentar induzi-los a compartilhar informações confidenciais”. Os autores dos ataques muitas vezes realizam “atividades de reconhecimento em torno do seu alvo” para tornar as tentativas mais eficazes, de acordo com o Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido.

Os dois homens são acusados de ter como alvo atuais e antigos funcionários dos EUA no Pentágono, no Departamento de Estado, nas instalações do Departamento de Energia e na comunidade de inteligência, pelo menos entre 2016 e 2022.

“Ambos são atualmente procurados pelo FBI e acredita-se que estejam na Rússia”, disse um alto funcionário do FBI aos repórteres, sob condição de anonimato. O Departamento de Estado está oferecendo uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à sua localização e prisão.

Alvejando funcionários

Em janeiro, os chefes de segurança cibernética do Reino Unido alertaram que a Rússia e o Irã visavam cada vez mais funcionários governamentais, jornalistas e ONG com ataques de pesca submarina, a fim de “comprometer sistemas sensíveis”. O NCSC, parte da agência de inteligência de sinais do Reino Unido, GCHQ, apelou a uma maior vigilância sobre as técnicas e tácticas utilizadas, bem como conselhos de mitigação.

A entidade também afirmou que o grupo SEABORGIUM, com sede na Rússia, e o TA453, com sede no Irã, tinham como alvo uma série de organizações e indivíduos no Reino Unido e no estrangeiro ao longo de 2022.

No ano passado, um jornal britânico noticiou que supostos agentes do Kremlin hackearam o celular da ex-primeira-ministra Liz Truss quando ela era ministra dos Negócios Estrangeiros. Uma fonte disse ao The Mail on Sunday que mensagens de até um ano foram hackeadas, incluindo “discussões altamente delicadas” sobre a guerra na Ucrânia.

O hacking foi descoberto em 2022, quando Truss fazia campanha para se tornar líder do Partido Conservador e suceder Boris Johnson como primeiro-ministro, informou o jornal. O ministro das Relações Exteriores, Leo Docherty, disse aos parlamentares na Câmara dos Comuns na quinta-feira que a ameaça cibernética representada pela Rússia era “real e séria”.

“Eles criam contas falsas, personificam contatos, parecem legítimos e criam uma abordagem confiável buscando construir um relacionamento antes de entregar um link malicioso para um documento ou site de interesse”, disse ele.

Veja também

VETO DOS EUA Cortes de financiamento externo põem em xeque estratégia de guerra da Ucrânia