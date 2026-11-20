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acordo Reino Unido e UE fecham acordo de reaproximação, uma década após referendo do Brexit Compromisso foi anunciado, nesta sexta-feira, em uma cúpula dos líderes europeus e britânicos

Reino Unido e União Europeia (UE) acertaram nesta sexta-feira (20), um acordo inicial para o que chamam de um "reset" do Brexit, como ficou conhecido o processo de saída do país do bloco europeu. A iniciativa prevê a reaproximação de Londres e Bruxelas com um programa de mobilidade para jovens, um entendimento para harmonizar normas sanitárias e fitossanitárias, além de mecanismos para o mercado de carbono.

O compromisso foi anunciado, nesta sexta-feira, em uma cúpula dos líderes europeus e britânicos, após uma rodada de negociações. Na semana que vem, o governo trabalhista do Reino Unido submeterá ao Parlamento um projeto de lei para confirmar os termos do pacto.

"Hoje, colocamos um fim a uma década de afastamento e divisão ao nos reconectar com velhos amigos e construir uma relação muito mais construtiva com nossos vizinhos mais próximos e nosso maior mercado", afirmou o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, em coletiva de imprensa.

A expectativa é de que o acordo injete 17 bilhões de libras na economia britânica, projetou o premiê. Os dois lados vão negociar um programa sobre taxas de mensalidade, para facilitar o acesso de estudantes britânicos e europeus às universidades nos dois lados do Canal da Mancha, com condições mais favoráveis de cobrança.

UE e Reino Unido também vão ampliar a cooperação no combate à imigração ilegal, informou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. "Estou confiante de que vamos chegar a um acordo", disse.

O novo acordo marca mais um capítulo do esforço de Burnham para reaproximar o Reino Unido da UE. O premiê tem argumentado que o Brexit produziu danos econômicos aos britânicos, embora tenha indicado que não pretende convocar um novo referendo no curto prazo.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que a UE está aberta a manter o relacionamento mais próximo o possível com os britânicos. "Acompanhamos com grande interesse o debate que você Burnham relançou sobre nosso futuro comum. E, como você sabe, continuamos abertos a construir a relação mais próxima possível entre a União Europeia e o Reino Unido", ressaltou.

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