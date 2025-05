Reino Unido e União Europeia fecham acordo histórico para a redefinição do Brexit

A- A+

MUNDO

Reino Unido e União Europeia fecharam nesta segunda-feira um acordo histórico que visa fortalecer a cooperação em segurança e, ao mesmo tempo, eliminar alguns dos obstáculos comerciais introduzidos pelo Brexit.

O pacto foi concebido para ajudar as duas partes a trabalharem de forma mais estreita num momento em que os Estados Unidos sinalizam uma redução no seu compromisso com a segurança europeia.





Ele também reflete a ambição do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de “redefinir” as relações com o bloco de 27 países, quase nove anos depois de os britânicos terem votado — por margem estreita — pela saída da União Europeia.

Nick Thomas-Symonds, ministro britânico sênior que participou de perto das negociações, classificou esta segunda-feira como um “dia histórico”, escrevendo nas redes sociais que o governo “conquistou um novo acordo com a UE”.

