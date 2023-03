A- A+

Ameaça Reino Unido eleva nível de ameaça terrorista na Irlanda do Norte Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa de 1998 encerrou três décadas de conflito entre republicanos católicos e unionistas protestantes

O governo britânico elevou o nível de alerta de ameaça terrorista na Irlanda do Norte para "grave" nesta terça-feira (28), às vésperas de uma visita planejada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à região por ocasião do 25º aniversário do acordo de paz.

O serviço de Inteligência interna MI5 considera que a ameaça de um atentado passou de "substancial" para "grave", o que significa que um ataque é "altamente provável", disse o ministro britânico para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris.

O Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa de 1998 encerrou três décadas de conflito entre republicanos católicos e unionistas protestantes que, com o envolvimento do Exército britânico, deixou mais de 3.600 mortos.

"No entanto, um pequeno número de pessoas continua determinado a prejudicar nossas comunidades por meio de atos de violência politicamente motivados", declarou Heaton-Harris ao Parlamento.

Ele também pediu aos britânicos que "permaneçam vigilantes, mas não se assustem" com o aumento do nível de ameaça, semanas depois que um policial da Irlanda do Norte foi gravemente ferido por um tiro na frente de seu filho.

A polícia suspeita do novo IRA, um pequeno grupo republicano dissidente, que admitiu sua responsabilidade em dois ataques nos últimos anos. Em abril de 2021, uma bomba foi encontrada debaixo do carro de uma policial em frente a sua casa.

"O futuro político da Irlanda do Norte depende da vontade democrática do povo e não das ações violentas de alguns", disse o ministro aos deputados.

Heaton-Harris não estabeleceu nenhum vínculo com a viagem de Biden, que pretende visitar a República da Irlanda e a região britânica da Irlanda do Norte no início de abril.

"O aniversário do Acordo da Sexta-Feira Santa nos dá a oportunidade de refletir sobre os avanços que fizemos e as oportunidades que temos pela frente", disse o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ao Parlamento.

Para Jeffrey Donaldson, líder do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP), o anúncio do MI5 é uma "má notícia".

"Espero que chegue o dia em que se elimine o nível de ameaça, mas, para chegar a esse ponto, a comunidade deve estar com a polícia e demonstrar que não há espaço para terrorismo na Irlanda do Norte em 2023", comentou.

Já Michelle O'Neill, a líder norte-irlandesa do Sinn Fein, ex-braço político do desmantelado grupo armado IRA, que venceu as últimas eleições regionais, afirmou que "não há lugar, nem espaço, para grupos paramilitares".

