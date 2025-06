Reino Unido envia caças ao Oriente Médio por conflito entre Israel e Irã

O Reino Unido está enviando "reforços" para o Oriente Médio, incluindo caças, em meio ao conflito entre Israel e Irã, declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, neste sábado (14).

"Estamos enviando recursos para a região, incluindo caças, como parte do apoio emergencial", disse Starmer a um grupo de jornalistas a bordo do avião do premiê que viajava para o Canadá para uma cúpula do G7.