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Conflito

Reino Unido enviará aviões de combate para missões 'defensivas' da Arábia Saudita

Essas missões têm como objetivo "contribuir para a proteção das cidades sauditas e de infraestruturas nacionais essenciais", informou o Ministério da Defesa britânico

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Avião de combate Typhoon da Royal Air Force (RAF)Avião de combate Typhoon da Royal Air Force (RAF) - Foto: Royal Air Force/Divulgação

O Reino Unido enviará aviões de combate para missões "defensivas", a fim de ajudar a Arábia Saudita a se proteger contra ataques dos houthis em seu território, anunciou o Ministério da Defesa britânico em um comunicado, nesta terça-feira (20).

Essas missões têm como objetivo "contribuir para a proteção das cidades sauditas e de infraestruturas nacionais essenciais", informou o ministério, ressaltando que as aeronaves "não realizarão nenhum ataque ofensivo contra os houthis".

Além de aviões de combate Typhoon da Royal Air Force (RAF), o governo britânico também disponibilizará a Riade uma aeronave A400M "para facilitar o transporte de material de defesa" dentro do território saudita.

Por outro lado, segundo o comunicado, o Reino Unido também enviará assessores militares britânicos.

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"Os ataques incessantes dos houthis contra nosso aliado, a Arábia Saudita, são absolutamente abomináveis. O fato de terem como alvo o aeroporto de Riade, em particular, demonstra até onde estão dispostos a ir para agravar a situação na região", declarou o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting.

O Reino Unido já prestava apoio logístico à Arábia Saudita por meio do envio de equipamentos de defesa antiaérea para enfrentar ataques com mísseis e drones.

Além disso, o governo britânico havia disponibilizado à Arábia Saudita aviões de reabastecimento em voo para as aeronaves daquele país que realizam operações defensivas contra os houthis.

A Arábia Saudita sofre ataques quase diários desse grupo pró-Irã, que têm como alvo, principalmente, aeroportos, instalações energéticas e bases militares.

Nos últimos dias, os ataques atingiram uma intensidade sem precedentes, especialmente no aeroporto de Riade, que foi fechado após um ataque ocorrido em 10 de outubro, o qual deixou um saldo de 13 mortos e centenas de feridos.

Esse ataque causou o maior número de vítimas em solo saudita em mais de dez anos.

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