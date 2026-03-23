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ACORDO Reino Unido está ciente de que negociações entre EUA e Irã estão acontecendo, diz Starmer Em testemunho no parlamento britânico, Starmer declarou que não tem preocupações sérias quanto ao abastecimento e fornecimento de energia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira, 23, que está ciente de que negociações entre EUA e o Irã estão acontecendo, ainda que a Grã-Bretanha deva se planejar para possibilidade de que conflito no Oriente Médio possa se prolongar.

Em testemunho no parlamento britânico, Starmer declarou que não tem preocupações sérias quanto ao abastecimento e fornecimento de energia, ao ser questionado sobre as capacidades do país de lidar com emergências e situações de defesa.

"O Reino Unido enviará mísseis de defesa para Bahrein, Catar e Arábia Saudita", acrescentou. Segundo ele, o governo está analisando o que acontece quando o limite de preço da energia termina.

Perguntado sobre uma possível dependência da tecnologia dos EUA, Stamer comentou que a Grã-Bretanha não depende excessivamente da tecnologia norte-americana, mas que busca alternativas internas.

Mais cedo, o primeiro-ministro afirmou que "todas as medidas" serão exploradas para aliviar o aumento do custo de vida devido ao conflito no Irã, de acordo com o The Guardian. Starmer presidirá uma reunião de comitê para discutir possíveis medidas de contingência na tarde de hoje (horário local), juntando-se ao presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, e a ministra da Finanças, Rachel Reeves. No entanto, Downing Street minimizou as sugestões de que Reeves anunciaria apoio financeiro para famílias em dificuldades após a reunião.



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