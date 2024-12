A- A+

EUROPA Reino Unido faz 1º transplante de pulmão com máquina que 'recondiciona' órgãos de doadores Para realizar o procedimento, os médicos utilizaram uma técnica chamada perfusão pulmonar ex vivo

Um homem recebeu um transplante duplo de pulmão no qual foi utilizado uma máquina que consegue recondicionar os órgãos e mantê-los vivos fora do corpo. Esta é a primeira vez que o procedimento é realizado no Reino Unido através de uma técnica chamada perfusão pulmonar ex vivo (EVLP).

Daniel Evans-Smith, de 49 anos, anteriormente diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica, que causa dificuldades para respirar, recebeu pulmões novos com a ajuda do sistema XPS ™ da XVIVO, que transforma pulmões doados em bons o bastante para serem utilizados em um transplante.

A técnica ex vivo, na qual os pulmões são conectados à máquina, permite a perfusão (passagem de líquido através do sistema circulatório ou linfático) e a ventilação dos órgãos. Com esse mecanismo é possível imitar o ambiente do corpo humano, fazendo com que os pulmões "voltem à vida" ao inflar e desinflar normalmente.

Assim, eles passam a ter um prazo maior do que se fossem apenas mantidos no gelo, como é feito tradicionalmente. O processo de resfriamento garante a durabilidade dos órgãos, especialmente durante o transporte, contudo, a janela de tempo deste método é breve.

Para Daniel, que sofreu colapsos pulmonares cinco vezes entre o final de 2023 e o início de 2024, após receber os novos pulmões sua qualidade de vida já mostrou mudanças.

“Acordei cedo de manhã com a notícia de que um conjunto potencialmente adequado de pulmões havia sido encontrado e que eles seriam colocados na máquina para serem avaliados. Foi muito repentino, mas os pulmões funcionaram bem e o transplante foi realizado. Não posso agradecer o suficiente ao meu doador e sua família. Mesmo neste curto período de tempo após o transplante, minha vida melhorou de onde eu estava nesta época no ano passado”, conta Daniel, em comunicado.

Após ser liberado para descansar e casa, ele afirma conseguir caminhar mais do que antes, subir colinas sem pensar e não precisar descansar com tanta frequência.

"O cenário de rápida mudança da doação de órgãos no Reino Unido viu uma mudança significativa na capacidade de avaliar os pulmões do doador. A perfusão pulmonar ex vivo (EVLP) permite que os clínicos garantam a entrega de órgãos de alta qualidade aos pacientes na lista de espera", conclui Jas Parmar, consultor de transplante no Royal Papworth Hospital, em Cambridge, onde foi realizada a cirurgia.

