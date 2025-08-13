A- A+

PRESSÃO Reino Unido, França e Alemanha ameaçam restabelecer sanções ao Irã sobre programa nuclear Em carta enviada à ONU, os três governos, conhecidos como E3, afirmaram estar prontos para acionar o mecanismo de "snapback"

Às vésperas do prazo para que o Irã volte à mesa de negociações com o Ocidente sobre seu programa nuclear e a cooperação com a agência nuclear da ONU, os principais diplomatas de Reino Unido, França e Alemanha advertiram que poderão restabelecer sanções ao país.

Em carta enviada à ONU, os três governos, conhecidos como E3, afirmaram estar prontos para acionar o mecanismo de "snapback", instrumento que permite reimpor sanções da ONU caso Teerã não cumpra suas obrigações.

"O E3 sempre se comprometeu a usar todas as ferramentas diplomáticas à nossa disposição para garantir que o Irã não desenvolva uma arma nuclear", diz o documento, publicado no X pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Nöel Barrot.

"Deixamos claro que, se o Irã não estiver disposto a alcançar uma solução diplomática antes do fim de agosto de 2025, ou não aproveitar a oportunidade de uma extensão, o E3 está preparado para acionar o mecanismo de snapback."

Em julho, representantes dos três países se reuniram com autoridades iranianas no consulado do Irã em Istambul para discutir a possível retomada das sanções internacionais, suspensas em 2015 em troca de restrições e monitoramento do programa nuclear iraniano.

A Associated Press destaca que, na ocasião, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse esperar que o encontro levasse o E3 a reavaliar sua "atitude anterior não construtiva".

Já o parlamentar e ex-ministro das Relações Exteriores iraniano Manouchehr Mottaki afirmou nesta quarta-feira que o Parlamento do Irã está "puxando o gatilho" para se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) caso as sanções sejam restabelecidas.

Ele disse à agência iraniana DefaPress que o Legislativo aprovaria, em até 24 horas, um projeto de lei para abandonar o acordo nuclear de 2015, caso o E3 acione o mecanismo.

