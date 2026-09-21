Reino Unido indicia primeira pessoa por genocídio em Ruanda
Vincent Brown é suspeito de incitar assassinatos contra tutsis durante os massacres de 1994
Um homem foi preso e indiciado nesta segunda-feira (21) no Reino Unido como suspeito do genocídio de Ruanda em 1994, o primeiro indiciamento desse tipo no país, anunciaram a polícia e a Procuradoria britânicas.
Vincent Brown, também conhecido como Vincent Bajinya, é natural de Kigali e reside em Londres. Ele foi preso ao final de uma investigação de sete anos.
Leia também
• ONU vê indícios de crimes de guerra dos EUA no Irã e acusa Teerã de crimes contra humanidade
• Missão da ONU acredita que EUA cometeu crimes de guerra no Irã
• Anistia Internacional acusa Irã de 'crimes contra a humanidade' durante protestos de 2022
"Ele é suspeito de dirigir e incitar atos de assassinato e genocídio perpetrados por outros" contra os tutsis, afirmou o procurador Frank Ferguson em um comunicado.
Mais de 800 mil pessoas, segundo a ONU, a maioria da minoria tutsi, foram mortas na primavera de 1994 em massacres orquestrados por extremistas hutus após a morte do presidente Juvénal Habyarimana em um ataque contra seu avião.