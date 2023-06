Reino Unido intercepta aviões russos perto do espaço aéreo da Otan

A- A+

O Reino Unido teve que mobilizar seus aviões de combate várias vezes nos últimos dias para interceptar e escoltar aeronaves russas que voavam perto do espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou o governo britânico nesta sexta-feira (9).

Na noite de quinta-feira (8), caças Typhoon da Royal Air Force (RAF), baseados na Estônia, e caças Gripen suecos foram "mobilizados" para "interceptar" dois aviões russos "que voavam perto do espaço aéreo da Otan e da Suécia", disse o Ministério da Defesa britânico em um comunicado.

"Os aviões russos não respeitaram as normas internacionais ao não se comunicarem com as regiões de informação de voo (FIR) relevantes, mas permaneceram no espaço aéreo internacional e voaram de forma profissional", acrescentou.

Na manhã desta sexta, a aviação britânica mobilizou-se novamente para interceptar aeronaves que voavam ao sul da Rússia continental, em direção ao enclave russo de Kaliningrado, localizado entre a Polônia e a Lituânia, países-membros da Otan.

Em seguida, os caças da RAF interceptaram aeronaves russas que também sobrevoavam o golfo da Finlândia e o mar Báltico.

"Mais uma vez, as aeronaves russas desrespeitaram as normas internacionais ao não se coordenarem adequadamente com as FIR locais", detalhou o comunicado.

Os caças britânicos se uniram a aviões da força aérea finlandesa, que escoltaram as aeronaves russas até o golfo da Finlândia, antes de transferir o controle para caças da força aérea sueca. Caças portugueses e romenos também participaram dessas operações, de acordo com o Reino Unido.

