Reino Unido intercepta petroleiro da 'frota fantasma' russa no Canal da Mancha
Navio será levado para a costa sul da Inglaterra e ficará sob vigilância, acrescentou a pasta
O Reino Unido interceptou neste domingo (14), no Canal da Mancha, um petroleiro sancionado que pertence à "frota fantasma" russa, informou o Ministério da Defesa britânico.
"Na primeira operação do tipo liderada pelo Reino Unido, o navio SMYRTOS foi abordado por oficiais dos Royal Marines e por agentes especialmente treinados da Agência Nacional contra o Crime, apesar dos esforços da Rússia para evitar as sanções e continuar alimentando sua bárbara guerra contra a Ucrânia", afirmou o ministério.
O navio será levado para a costa sul da Inglaterra e ficará sob vigilância, acrescentou a pasta.
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A operação foi celebrada pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, que chamou a interceptação de golpe contra a "máquina de guerra" do Kremlin.
Londres sancionou centenas de embarcações suspeitas de pertencer à "frota fantasma" russa, integrada principalmente por petroleiros antigos, com a qual Moscou evita as sanções ocidentais impostas em resposta à invasão da Ucrânia em 2022.
França, Bélgica, Finlândia e outros países europeus também interceptaram recentemente navios suspeitos de contornar as sanções e que integram, segundo as autoridades, a "frota fantasma" russa.