A- A+

Internacional Reino Unido interroga militar americano da Otan preso por espionar para Rússia Polícia britânica informou que o soldado americano, de 41 anos, foi detido perto de Gloucester, no sudoeste da Inglaterra, sob suspeita de violar as leis de segurança nacional, e levado para uma delegacia em Londres

A polícia britânica interrogou nesta quarta-feira (11) um soldado americano destacado na Otan e suspeito de espionar para a Rússia, após sua detenção na terça-feira em uma investigação conjunta com autoridades dos Estados Unidos.

O caso, a mais recente acusação de espionagem relacionada a supostos agentes russos no Reino Unido e na Europa, ocorre em um contexto de crescentes tensões entre Moscou e vários países após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A polícia britânica informou que o soldado americano, de 41 anos, foi detido perto de Gloucester, no sudoeste da Inglaterra, sob suspeita de violar as leis de segurança nacional, e levado para uma delegacia em Londres.

Um militar de alta patente da Otan confirmou que o soldado estava lotado no Corpo Aliado de Reação Rápida (ARRC, na sigla em inglês), estrutura multinacional comandada pelo Exército britânico.

Com sede em Imjin Barracks, na localidade de Innsworth, no sudoeste da Inglaterra, esse corpo militar pode ser mobilizado com pouca antecedência em qualquer lugar da Europa ou do mundo, sob a liderança operacional direta do comandante supremo aliado da Otan na Europa.

Imjin também fica a apenas alguns quilômetros da sede do GCHQ, a agência britânica de inteligência, segurança e cibersegurança.

Vicki Evans, principal responsável pela coordenação antiterrorista nacional do Reino Unido, afirmou que a "importante detenção e a investigação" foram resultado de uma estreita colaboração entre as autoridades britânicas e americanas.

A polícia britânica, em comunicado, informou que agentes estão realizando buscas em dois locais no condado de Gloucestershire.

As leis britânicas de segurança nacional permitem manter o militar americano detido sem apresentação de acusações formais por até 14 dias.

Os países ocidentais vêm há anos acusando o Kremlin de realizar atividades de espionagem em seus territórios, além de organizar uma série de incidentes destinados a enfraquecer o apoio à Ucrânia enquanto o país resiste à invasão russa.

Veja também