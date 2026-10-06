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TECNOLOGIA Reino Unido investiga Meta por recurso 'Instagram Instants' Recurso "Instants", lançado em maio, permite compartilhar no Instagram conteúdos temporários que desaparecem depois de serem vistos

O órgão regulador britânico de mídia, Ofcom, anunciou nesta terça-feira (6) a abertura de uma investigação contra a Meta, suspeita de ter infringido a lei de segurança on-line ao não avaliar "os riscos apresentados" pelo recurso "Instagram Instants" antes de seu lançamento.

O recurso "Instants", lançado em maio, permite compartilhar no Instagram conteúdos temporários que desaparecem depois de serem vistos.

A investigação busca "determinar se a Meta descumpriu suas obrigações" ao não realizar, antes do lançamento do recurso, uma avaliação adequada e suficiente dos riscos relacionados a conteúdos ilegais e potenciais perigos para menores de idade, afirma o comunicado.

"As mudanças significativas introduzidas nas plataformas devem passar por uma avaliação de riscos antes de seu lançamento", explicou George Lusty, diretor de aplicação das normas do Ofcom.

"Não lançaríamos um carro novo sem tê-lo testado adequadamente, e o mesmo se aplica aos serviços on-line", acrescentou.

A investigação poderia resultar, em tese, em uma multa equivalente a 10% do faturamento mundial da Meta.

"Realizamos uma análise de riscos e informamos o Ofcom sobre esse recurso em várias ocasiões antes de seu lançamento", respondeu um porta-voz da gigante americana.

"O Instants incorpora medidas de proteção, entre elas o bloqueio de capturas de tela, do compartilhamento de conteúdos e de reenvios, a ausência de um canal público, assim como a ativação automática de medidas de proteção para as contas de adolescentes", acrescentou o porta-voz da Meta.

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