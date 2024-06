Reino Unido liberta dezenas de migrantes detidos que seriam expulsos para Ruanda

A- A+

Dezenas de migrantes que foram detidos pelas autoridades britânicas para deportação para Ruanda foram libertados, anunciou o seu escritório de advocacia nesta quarta-feira (12).

O primeiro-ministro, o conservador Rishi Sunak, prometeu expulsar para este país do leste da África os solicitantes de asilo que chegaram ilegalmente ao Reino Unido.

Os primeiros voos foram anunciados para o mês de julho e no início de maio houve diversas detenções de migrantes. Mas o futuro deste projeto controverso está incerto desde que Sunak anunciou eleições legislativas em 4 de julho.

O escritório de advocacia Duncan Lewis Solicitors, que representa 50 migrantes detidos, anunciou nesta quarta-feira que todos foram libertados sob fiança.

"O tribunal, ao conceder-lhes fiança, estimou, com toda a razão, que não apresentavam risco de fuga, considerando assim, de forma racional, que a sua expulsão não era iminente", afirmou o escritório na rede X. "A expulsão não era iminente no momento em que foram colocados em detenção, e muito menos depois do anúncio do primeiro-ministro apelando à realização de eleições legislativas", acrescentou.

Sunak garantiu na terça-feira, na apresentação do programa do Partido Conservador, que se for reeleito os migrantes seriam expulsos em julho. Mas os trabalhistas, favoritos nas pesquisas, prometeram abandonar este projeto.

