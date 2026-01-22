Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONSELHO DE PAZ

Reino Unido não participará da assinatura do "Conselho de Paz" de Trump

Cerimônia presidida pelo presidente norte-americano acontece nesta quinta-feira (22)

Reportar Erro
Reino Unido não participará da assinatura do "Conselho de Paz" de TrumpReino Unido não participará da assinatura do "Conselho de Paz" de Trump - Foto: Jack Taylor / Pool / APF

O Reino Unido não estará entre os signatários do "Conselho de Paz" do presidente americano Donald Trump, anunciou a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, nesta quinta-feira(22) em Davos.

Donald Trump presidirá nesta quinta-feira a cerimônia de assinatura da carta de fundação deste órgão, criado por sua iniciativa e destinado a trabalhar na resolução de conflitos em todo o mundo, em concorrência com as Nações Unidas (ONU).

Leia também

• Oito países confirmam adesão ao Conselho de Paz para Gaza

• Trump diz que Putin aceitou convite para integrar 'Conselho de Paz'

• Arábia Saudita, Catar e vários países árabes aceitam convite de Trump para "Conselho de Paz"

"Ainda há muito trabalho a ser feito. Não estaremos entre os signatários hoje", declarou Yvette Cooper em entrevista à BBC em Davos.

"Este é um tratado jurídico que levanta questões muito mais amplas, e também nos preocupa que o presidente (Vladimir) Putin faça parte de um órgão que fala sobre paz quando ainda não vimos nenhum indício de que se comprometerá com a paz na Ucrânia", acrescentou Cooper.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter