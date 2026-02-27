Sex, 27 de Fevereiro

INTERNACIONAL

Reino Unido ordena retirada de funcionários da embaixada no Irã, por riscos de segurança

"Nossa embaixada continuará a operar remotamente", diz comunicado

Bandeira do IrãBandeira do Irã - Foto: Atta Kenare/AFP

O Reino Unido ordenou a retirada temporária de seus funcionários da embaixada no Irã, citando riscos de segurança, segundo comunicado publicado nesta sexta-feira (27), em sua página de conselhos para viajantes britânicos.

"Nossa embaixada continuará a operar remotamente", acrescentou.

Além da nota, a página manteve avisos orientando contra todas as viagens para o Irã e alertando britânicos que residam no país persa a considerar os riscos de manter a estadia lá, devido a tensão regional elevada, riscos de prisões ou detenção.

A movimentação do Reino Unido em meio a escalada de tensões militares no Oriente Médio, com a China também ordenando a saída de seus cidadãos do Irã "o mais rápido possível". Paralelamente, os EUA permitiram que funcionários americanos deixem Israel, citando riscos de segurança.

