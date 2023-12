A- A+

conflito no oriente médio Reino Unido pede a Israel que combata de 'maneira mais cirúrgica' em Gaza Apesar de serem aliados tradicionais de Israel, Reino Unido e Alemanha pediram no domingo um "cessar-fogo duradouro" em Gaza

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, pediu a Israel, nesta terça-feira (19), que realize sua guerra na Faixa de Gaza contra o Hamas "de maneira mais cirúrgica, clínica e precisa".

"O que pedimos a Israel é que aceite que deve minimizar as perdas civis, respeite o direito humanitário internacional a todo momento e continue com sua campanha contra o Hamas levando em conta essas duas coisas", acrescentou Cameron após uma reunião com seu homólogo italiano, Antonio Tajani.

O ministro britânico lembrou que há menos vítimas no sul da Gaza do que no norte do território palestino, ocupado parcialmente pelo Exército israelense.

Apesar de serem aliados tradicionais de Israel, Reino Unido e Alemanha pediram no domingo um "cessar-fogo duradouro" em Gaza.

Perguntado sobre essa proposta, Cameron assegurou nesta terça que o cessar-fogo "não é duradouro se o Hamas seguir controlando uma parte de Gaza".

"As pessoas dizem que quero um cessar-fogo e uma solução com dois Estados. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Não podemos esperar que os israelenses aceitem uma solução de dois Estados se o Hamas seguir controlando uma parte do que seria a Palestina", acrescentou o ministro britânico.

Mais de 19.600 pessoas morreram em Gaza desde o início da ofensiva israelense, enquanto 1.140 perderam a vida nos ataques do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, que precederam os bombardeios, segundo dados das autoridades israelenses e palestinas.

