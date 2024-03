Reino Unido planeja restringir controle da mídia por estatais estrangeiras

A- A+

O governo do primeiro-ministro Rishi Sunak planeja proibir que países estrangeiros controlem ou influenciem jornais e revistas de notícias do Reino Unido, uma medida que parece excluir a possibilidade de uma aquisição do jornal Telegraph pelos Emirados Árabes Unidos.

Em discurso na Câmara dos Lordes, o ministro da Cultura, Stephen Parkinson, confirmou os relatos de que o governo reforçaria a legislação de concorrência que está tramitando no Parlamento. A proposta estaria sujeita a uma votação na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Comuns antes de se tornar lei no Reino Unido.

— Vamos alterar o regime de fusões de mídia explicitamente para excluir fusões de jornais e revistas de notícias periódicas que envolvam propriedade, influência ou controle de estados estrangeiros —disse Parkinson nesta quarta-feira.

Segundo ele, o alvo é explicitamente a "propriedade estatal estrangeira" e, portanto, não excluiria a possibilidade de empresas estrangeiras, como a News Corp. de Rupert Murdoch, continuarem a ser proprietárias de jornais do Reino Unido.

A medida ocorre em meio à crescente inquietação no Parlamento sobre a aquisição do jornal Daily Telegraph, com quase 170 anos de existência, e da revista Spectator pelo veículo de investimento RedBird IMI, apoiado pelo vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mansour. Uma série de colegas criticou a ação da Redbird na Câmara.

— Esse pássaro não pode voar— disse o colega conservador Micheal Forsyth, que foi ministro do governo do ex-premiê John Major.

Parkinson disse que não poderia comentar sobre uma aquisição do Telegraph, que está sendo considerada atualmente pelo governo, mas indicou que não seria aprovada de acordo com a mudança de regra planejada.

Ele afirmou ainda que a proibição da propriedade estatal estrangeira não se aplicaria a emissoras ou mídia digital, alimentando a sensação de que a intervenção do governo é motivada pelo furor em relação ao Telegraph.

Após a alteração da regra, os órgãos reguladores seriam obrigados a investigar se uma aquisição envolveu estados estrangeiros adquirindo o controle acionário de empresas de mídia britânicas, disse ele. Se descobrirem que esse é o caso, o secretário da Cultura será obrigado a emitir uma ordem bloqueando ou anulando o negócio.

Ainda assim, Parkinson disse que o governo queria garantir que a proposta não tivesse "efeitos indesejáveis" sobre o investimento empresarial mais amplo na mídia britânica, incluindo o investimento passivo feito por fundos, inclusive fundos soberanos.

Os ministros estabelecerão uma legislação secundária para fornecer mais detalhes sobre "um limite muito baixo até o qual eles podem ser autorizados a investir".

A possibilidade de um governo estrangeiro obter controle sobre o Telegraph e o The Spectator causou um alvoroço em Westminster. Historicamente, os títulos são vistos como apoiadores do Partido Conservador, que está no poder, e na Câmara dos Lordes, Forsyth acusou a RedBird de buscar uma "estratégia de influência".

— O dinheiro fala e a propriedade importa. A própria ideia de um estado autocrático com um histórico ruim em direitos humanos ser proprietário ou ter qualquer influência em um grande jornal diário britânico é, para mim, totalmente surreal.

O Telegraph Media Group e a RedBird se recusaram a comentar quando começaram a surgir notícias sobre o anúncio.

Atualmente, as aquisições podem ser bloqueadas pelo Secretário de Estado se suscitarem preocupações com relação à concorrência, pluralidade da mídia ou segurança nacional. Na segunda-feira, a secretária de Cultura, Lucy Frazer, recebeu relatórios da Autoridade de Concorrência e Mercados e do órgão regulador de mídia Ofcom, depois de encaminhar o negócio da RedBird para uma investigação inicial.

Espera-se que ela tome uma decisão sobre a possibilidade de encaminhar o acordo para uma investigação aprofundada na próxima semana.

A proposta do governo vem em resposta à iniciativa da deputada conservadora Tina Stowell de tentar alterar o projeto de lei para proibir que uma "potência estrangeira" adquira uma organização de mídia ou de notícias "de qualquer forma".

Referindo-se diretamente à oferta do Telegraph, ela disse na Câmara dos Lordes que "permitir que governos estrangeiros possuam uma parte tão crítica e sensível de nossa nação prejudicaria ainda mais a confiança do público em todos nós, se isso fosse permitido".

Após a declaração de Parkinson, Stowell concordou em retirar sua proposta.

