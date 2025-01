Reino Unido proíbe importação de gado alemão em meio a surto de febre aftosa

O Reino Unido anunciou, nesta terça-feira (14), a proibição da importação de gado bovino, ovino e suíno da Alemanha após a detecção de vários casos de febre aftosa no país.

"A importação de gado, porcos e ovelhas da Alemanha agora será proibida para proteger os agricultores e seus meios de subsistência", disse um comunicado do governo, depois que a Coreia do Sul e o México suspenderam as importações de carne suína da Alemanha.