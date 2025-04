Reino Unido proíbe propagandas de 'lifting de bumbum brasileiro'; entenda

A- A+

Órgão regulador do Reino Unido proibiu anúncios de seis empresas sobre o Brazilian butt lift (BBL), procedimento que modela o formato dos glúteos. Segundo a Advertising Standards Authority (ASA), as peças de marketing, divulgadas em redes sociais, exploram a insegurança das mulheres e as pressionam a marcar uma consulta.

Diferente do que foi feito pelas marcas, o órgão ressalta que a cirurgia estética precisa ser retratada como uma decisão que exige tempo e reflexão, em vez de urgência para agendar rapidamente e fechar um acordo, por conta dos riscos envolvidos.

Em setembro de 2024, a inglesa Alice Webb morreu no Reino Unido após realizar o procedimento. Duas pessoas foram presas após a morte, incluindo o cirurgião que realizou a cirurgia. É estimado que, desde 2019, ao menos 20 mulheres britânicas perderam sua vida ao realizar o BBL na Turquia.

O que é o Brazilian butt lift?

O principal objetivo do BBL é retirar gordura de uma região do corpo e introduzir nos glúteos para deixá-lo mais arredondado, avantajado e liso. Dessa forma, o nome se inspira no corpo das brasileiras.

Muitas das vítimas que realizaram a cirurgia tiveram uma embolia gordurosa, condição em que partes da gordura entram em vasos sanguíneos e se alojam no pulmão e no coração, causando morte súbita. Esta é a principal causa de morte relacionada ao procedimento.



Outros problemas relacionados à cirurgia são sepse e o surgimento de coágulos.

Nos Estados Unidos, a cada três mil cirurgias feitas de enxerto no glúteo, resulta em ao menos uma morte. Essa taxa de letalidade é a mais alta para qualquer procedimento estético.

