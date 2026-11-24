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Internacional Reino Unido registra aumento de ataques cibernéticos orientados por IA desde setembro Os incidentes envolveram tentativas automatizadas de identificação e exploração em serviços e ativos expostos à internet das organizações

O Centro de Segurança Cibernética Nacional (NCSC, na sigla em inglês) do Reino Unido informou que, desde setembro de 2026, observou um aumento significativo nos ataques cibernéticos assistidos por Inteligência Artificial (IA).

"Organizações de diversos setores estão relatando incidentes resultantes da utilização de 'estruturas ofensivas de agentes' por agentes maliciosos; softwares originalmente projetados para testes de intrusão sendo aplicados além de sua finalidade defensiva", relatou a unidade.

Os incidentes envolveram tentativas automatizadas de identificação e exploração em serviços e ativos expostos à internet das organizações. "Isso resultou na indisponibilidade de alguns serviços ou na violação de sistemas", ressaltou o NCSC.

Ainda que nenhuma das vulnerabilidades exploradas seja nova ou inédita e as ferramentas a que os agentes sejam comuns, o que mudou foi a rapidez e a persistência com que os agentes maliciosos podem realizar ataques - a baixo custo.

Esses agressores usam estruturas combinadas com modelos abertos baratos e eficientes ou revendedores ilegais de interfaces que permitem conectar aplicativos, sites e sistemas a modelos de inteligência artificial, destacou o NCSC.

Diante das investidas, as organizações precisam de uma forte disciplina operacional para evitar serem sobrecarregadas pelo volume, intensidade e duração dos ataques provenientes de sistemas ofensivos automatizados.

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