Reino Unido registra primeiras transmissões locais de mpox na Europa

A- A+

Duas pessoas contraíram a nova variante do vírus mpox no Reino Unido, após entrarem em contato com outra pessoa infectada que regressou da África, anunciou nesta terça-feira a Organização Mundial de Saúde ( OMS).

Ambas as pessoas vivem “no mesmo agregado familiar de uma pessoa que testou positivo pouco depois de uma viagem a vários países africanos”, afirmou a agência de saúde da ONU.

Tabagismo: por quanto tempo uma pessoa precisa parar de fumar para diminuir o risco de doenças cardiovasculares?

Estes são “os primeiros casos de transmissão local na Europa e até os primeiros fora de África” desde agosto de 2024, acrescentou. A OMS ativou o seu nível de alerta internacional mais elevado em resposta ao ressurgimento de casos de mpox na África.

“O risco geral para a população do Reino Unido e da região continua baixo”, disse Hans Kluge, diretor-geral da OMS para a Europa, em um comunicado. "Mas a transmissão local do subtipo 1b mpox deve levar as autoridades de saúde a intensificar as suas medidas de vigilância e a preparar-se para um rápido rastreio de contatos de casos suspeitos e confirmados", acrescentou.

A doença, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, foi detectada pela primeira vez em humanos em 1970, na atual República Democrática do Congo.

É uma doença viral transmitida de animais para humanos, bem como através do contato físico próximo com uma pessoa infectada pelo vírus. Causa febre, dores musculares e lesões na pele.

Há vários meses que uma nova epidemia afeta a África, com os números mais elevados de infecção na República Democrática do Congo, no Burundi e na Nigéria.

Veja também

CONFLITO Presidente de Israel alerta contra mudança brusca em plena guerra