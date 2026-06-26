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Aquecimento Global

Reino Unido registra temperatura recorde para o mês de junho pelo 3º dia consecutivo

Na região de Manchester, no norte da Inglaterra, bombeiros combatem um incêndio que já consumiu aproximadamente 22 hectares

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Pessoas caminham em frente às barracas de comida no Whitecross Street Market, no leste de Londres, na hora do almoço, em 26 de junho de 2026, durante uma onda de calorPessoas caminham em frente às barracas de comida no Whitecross Street Market, no leste de Londres, na hora do almoço, em 26 de junho de 2026, durante uma onda de calor - Foto: Carlos Jasso / AFP

O Reino Unido bateu seu recorde de temperatura para junho pelo terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira (26), com 36,9°C registrados em Wattisham, Suffolk (sudeste da Inglaterra), anunciou o Met Office do Reino Unido.

"E as temperaturas continuam subindo", comentou a agência nas redes sociais. O recorde anterior de 36,7°C, registrado em Merryfield, Somerset (sudoeste da Inglaterra).

O alerta vermelho para “calor extremo”, que havia sido emitido apenas uma vez antes, está em vigor de quarta-feira até a noite de sexta-feira, marcando a primeira vez que permanece ativo por três dias consecutivos.

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Em Londres, diversos museus e atrações turísticas tiveram que tomar medidas para lidar com as altas temperaturas.

A Tower Bridge está fechada para visitantes, assim como o Observatório Real de Greenwich.

O Museu Britânico alertou que poderá fechar algumas galerias devido ao calor "para garantir o conforto e a segurança de funcionários e visitantes".

Na região de Manchester, no norte da Inglaterra, bombeiros combatem um incêndio que já consumiu aproximadamente 22 hectares.

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