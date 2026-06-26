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Aquecimento Global Reino Unido registra temperatura recorde para o mês de junho pelo 3º dia consecutivo Na região de Manchester, no norte da Inglaterra, bombeiros combatem um incêndio que já consumiu aproximadamente 22 hectares

O Reino Unido bateu seu recorde de temperatura para junho pelo terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira (26), com 36,9°C registrados em Wattisham, Suffolk (sudeste da Inglaterra), anunciou o Met Office do Reino Unido.

"E as temperaturas continuam subindo", comentou a agência nas redes sociais. O recorde anterior de 36,7°C, registrado em Merryfield, Somerset (sudoeste da Inglaterra).

O alerta vermelho para “calor extremo”, que havia sido emitido apenas uma vez antes, está em vigor de quarta-feira até a noite de sexta-feira, marcando a primeira vez que permanece ativo por três dias consecutivos.

Em Londres, diversos museus e atrações turísticas tiveram que tomar medidas para lidar com as altas temperaturas.

A Tower Bridge está fechada para visitantes, assim como o Observatório Real de Greenwich.

O Museu Britânico alertou que poderá fechar algumas galerias devido ao calor "para garantir o conforto e a segurança de funcionários e visitantes".

Na região de Manchester, no norte da Inglaterra, bombeiros combatem um incêndio que já consumiu aproximadamente 22 hectares.

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