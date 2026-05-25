Seg, 25 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Aquecimento Global

Reino Unido registra temperatura recorde para o mês de maio

Os 33,5°C foram medidos em Heathrow, ao oeste da capital, indicou a agência nacional de meteorologia, o Met Office

Reportar Erro
Pessoas relaxam ao sol na praia de Brighton, na costa sul da Inglaterra, em 25 de maio de 2026, já que a segunda-feira deverá ser o feriado bancário mais quente de sempre, com ondas de calor a espalhar-se por partes do sudeste da Inglaterra e LondresPessoas relaxam ao sol na praia de Brighton, na costa sul da Inglaterra, em 25 de maio de 2026, já que a segunda-feira deverá ser o feriado bancário mais quente de sempre, com ondas de calor a espalhar-se por partes do sudeste da Inglaterra e Londres - Foto: Ben Stansall / AFP

O Reino Unido registrou o recorde histórico de temperatura para o mês de maio, com 33,5°C nas imediações de Londres nesta segunda-feira (25), segundo a agência nacional de meteorologia.

O recorde anterior para o mês de maio era 32,8°C em 1922 e novamente em 1944.

Os 33,5°C foram medidos em Heathrow, ao oeste da capital, indicou a agência nacional de meteorologia, o Met Office.

Leia também

• Natureza é aposta para reduzir efeitos extremos do clima

• Comissão de Meio Ambiente da Alerj promove audiência pública para debater taxa de turismo em Angra

• Clima instável reduz defesas e pode agravar crises respiratórias

“Os registros costumam ser superados apenas por décimos de grau, o que torna esta onda de calor excepcional para esta época do ano” destacou a agência meteorológica.

A agência declarou no domingo o estado de onda de calor em oito regiões da Inglaterra, entre elas a Grande Londres e os condados de Suffolk e Essex (leste do país). A classificação é ativada quando as temperaturas ultrapassam os 27ºC durante três dias consecutivos, marca que em Londres se situa em 28ºC.

Apenas o noroeste da Escócia e a Irlanda do Norte escaparam das temperaturas elevadas, que atingiram grande parte da Europa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter