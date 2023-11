Reino Unido registrou recorde de imigração em 2022

A- A+

A migração líquida no Reino Unido, ou seja, a diferença entre chegadas e saídas de estrangeiros, chegou a 745 mil pessoas no ano passado, um número recorde, informou nesta quinta-feira (23) o escritório britânico de estatísticas (ONS).

O número, superior à estimativa anterior do ONS de 606 mil, é uma má notícia para o governo conservador, que fez deste tema uma das suas prioridades.

O Governo conservador do Reino Unido prometeu reduzir a imigração, legal e ilegal, e "retomar o controle das fronteiras" após o Brexit.

Além do recorde de imigração legal em 2022, as chegadas de embarcações com imigrantes irregulares pelo Canal da Mancha também dispararam no ano passado, com 45 mil, enquanto em 2023 foram registradas 23 mil até o momento.

Isso levou o governo a endurecer a sua legislação sobre o direito de asilo e a reforçar a sua cooperação com outros países, incluindo a França, para evitar estas chegadas.

"O governo continua totalmente empenhado em reduzir os níveis de imigração legal, ao mesmo tempo que age incansavelmente na nossa prioridade de deter as embarcações", disse o ministro do Interior, James Cleverly, em comunicado.

