Reino Unido sanciona redes de criptomoedas que ajudam Rússia a evadir sanções

O Reino Unido anunciou sanções, nesta quarta-feira (20), contra oito pessoas e entidades que ajudam a Rússia a evadir as sanções ocidentais utilizando redes financeiras e de criptomoedas com sede no Quirguistão.

Entre os alvos do Ministério de Relações Exteriores britânico estão as plataformas de câmbio Grinex e Meer, nas quais se negocia uma 'stablecoin' (moeda digital com valor supostamente estável), respaldada pelo rublo, chamada A7A5.

Essa criptomoeda foi lançada em fevereiro para fornecer um canal de pagamento alternativo às empresas e indivíduos russos que negociam com o exterior.

A moeda digital ajuda as companhias e empresários russos a evadir as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados desde a invasão da Crimeia em 2014.

"Se o Kremlin pensa que pode ocultar suas tentativas desesperadas de mitigar o impacto de nossas sanções lavando transações através de redes de criptomoedas duvidosas, está muito enganado", declarou o ministro britânico do Estado para Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, Stephen Doughty, citado no comunicado.

Entre as pessoas e entidades sancionadas pelo Reino Unido também estão o Capital Bank, estabelecido no Quirguistão, e seu diretor, Kantemir Chalbayev, "que a Rússia utiliza para financiar equipamento militar", afirma a chancelaria britânica.

