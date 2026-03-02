A- A+

CONFLITO Reino Unido: Starmer autoriza uso de bases britânicas para ataques ao Irã Apesar de não planejar ataques ao Irã, o Reino Unido informou ter realizado operações defensivas no Oriente Médio

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse neste domingo, dia 1º, que o país não participará de ataques ao Irã, mas permitirá que os Estados Unidos usem bases britânicas para ofensivas contra o país persa. O anúncio representa uma mudança de posição do governo britânico, que a princípio havia vetado o uso das posições pelos americanos.

Apesar de não planejar ataques ao Irã, o Reino Unido informou ter realizado operações defensivas no Oriente Médio. Starmer disse que jatos da Força Aérea Real interceptaram artefatos iranianos. O governo britânico não comentou a suspeita de que um drone lançado pelo Irã tenha atingido a base de Akrotiri, no Chipre.

Veja também