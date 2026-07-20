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Internacional

Reino Unido: Starmer diz que o trabalho dele 'está feito' e se prepara para renunciar

Líder, que foi pressionado pelo próprio Partido Trabalhista a deixar o cargo, disse que o país agora está "mais forte e mais justo do que estava há dois anos", quando assumiu o governo

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Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, renuncia ao cargo em declaraçãoPrimeiro-ministro britânico, Keir Starmer, renuncia ao cargo em declaração - Foto: Henry Nicholls / AFP

"Meu trabalho está feito", disse Keir Starmer nesta segunda-feira, 20, ao se preparar para deixar Downing Street pela última vez e formalizar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

O líder, que foi pressionado pelo próprio Partido Trabalhista a deixar o cargo, disse que o país agora está "mais forte e mais justo do que estava há dois anos", quando assumiu o governo.

Starmer falou em frente ao número 10 de Downing Street antes de seguir ao Palácio de Buckingham para apresentar sua renúncia ao rei Charles III.

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Seu sucessor, Andy Burnham, fará um discurso no mesmo local depois de ser formalmente nomeado primeiro-ministro pelo rei.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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