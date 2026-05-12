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MUNDO Reino Unido: Starmer é pressionado a renunciar após derrota trabalhista em eleições locais Apesar da vitória ampla do Trabalhismo na eleição de julho de 2024, a popularidade do partido despencou e Starmer tem sido apontado como um dos principais responsáveis

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, enfrenta pressão crescente para deixar o cargo após o Partido Trabalhista sofrer uma derrota expressiva nas eleições locais da semana passada - um resultado que, se repetido em uma eleição geral, poderia tirar o partido do poder.

Apesar da vitória ampla do Trabalhismo na eleição de julho de 2024, a popularidade do partido despencou, e Starmer tem sido apontado como um dos principais responsáveis.

As razões são variadas e incluem uma série de erros de política pública, uma percepção de falta de visão, uma economia britânica em dificuldade e questionamentos sobre seu julgamento - em especial a nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido em Washington, apesar das ligações do diplomata com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Como voltar aos trilhos

A próxima eleição nacional no Reino Unido não precisa ocorrer até 2029, mas a política britânica permite que partidos troquem de líder no meio do mandato, sem a necessidade de uma eleição geral.

Muitos dentro do Trabalhismo acreditam que a única forma de recolocar o governo no rumo e afastar ameaças tanto da direita quanto da esquerda é Starmer sair - e o quanto antes.

"Temos de mudar e temos de fazer isso rapidamente", disse a deputada trabalhista Catherine West. "Temos de estabelecer um cronograma e virar esse navio."

Trocar de liderança, porém, é mais fácil na teoria do que na prática. Ao contrário do principal partido de oposição, o Conservador, o Trabalhismo não tem tradição de derrubar seus líderes. Ainda assim, há diferentes caminhos para uma eventual saída de Starmer - alguns mais diretos do que outros.

O caminho mais fácil

A saída mais simples seria Starmer anunciar a intenção de renunciar, abrindo caminho para uma eleição interna pela liderança do Partido Trabalhista. Esse anúncio poderia ocorrer caso integrantes do gabinete lhe sinalizem, na reunião regular desta terça-feira, que ele perdeu apoio demais dentro do partido

Se Starmer decidir deixar o cargo imediatamente, o gabinete e o órgão dirigente do Trabalhismo provavelmente escolherão um líder interino para ser primeiro-ministro, provavelmente alguém que não esteja concorrendo à liderança do partido. O vice-primeiro-ministro David Lammy poderia se encaixar nesse perfil.

Pelas regras do Trabalhismo, os candidatos precisam do apoio de um quinto dos parlamentares do partido na Câmara dos Comuns - número que atualmente é 81.

Mais de 70 parlamentares já disseram querer que Starmer anuncie um cronograma para sua saída. Isso é apenas um indicativo do descontentamento nas fileiras trabalhistas, já que ninguém ainda desafiou formalmente o primeiro-ministro.

Se uma eleição interna for deflagrada, os candidatos que atingirem o patamar mínimo de apoio na Câmara dos Comuns também terão de obter o apoio de 5% das organizações partidárias locais, ou de pelo menos três entidades afiliadas ao partido - grupos como sindicatos e cooperativas.

Em seguida, membros elegíveis do partido e das entidades afiliadas votariam no líder por um sistema eleitoral que ranqueia os candidatos. O vencedor é o primeiro a obter mais de 50% dos votos.

O rei Charles III então convidaria o vencedor a se tornar primeiro-ministro e formar um governo.

O caminho não tão fácil

Starmer insistiu nesta segunda-feira, 11, que não vai renunciar, afirmando que uma saída agora "lançaria o país no caos".

Se Starmer não renunciar, ele pode enfrentar um desafio de um ou mais parlamentares trabalhistas.

A primeira a se mover foi West, que disse no sábado que tentaria concorrer à liderança do partido se o gabinete não removesse Starmer até ontem. West reconheceu que está longe de ter o apoio de 81 colegas necessário para forçar uma disputa, e seu gesto pareceu uma tentativa de pressionar possíveis candidatos mais conhecidos a se manifestarem.

Ao contrário do Partido Conservador, que tem histórico de se livrar de líderes como Margaret Thatcher em 1990 e Boris Johnson em 2022, o Trabalhismo não tem essa "memória muscular". Nenhum primeiro-ministro trabalhista jamais foi derrubado, embora Tony Blair tenha anunciado seu plano de renunciar em 2007 após uma série de renúncias de menor escalão.

Os desafiantes teriam de cumprir os critérios de elegibilidade acima, mas Starmer automaticamente estaria na cédula.

Os potenciais candidatos

Entre os nomes vistos como potenciais aspirantes à liderança estão o secretário de Saúde, Wes Streeting, e a ex-vice-primeira-ministra Angela Rayner, que renunciou no ano passado após admitir que pagou imposto a menos na compra de um imóvel. O caso segue sob investigação.

Andy Burnham, popular prefeito da Grande Manchester, é amplamente visto como um dos nomes mais fortes. No momento, porém, ele não pode concorrer, pois não é parlamentar. No início deste ano, dirigentes do Trabalhismo bloquearam sua candidatura em uma eleição suplementar para a Câmara dos Comuns.

Ainda assim, se Starmer sinalizar que pretende deixar o cargo - por exemplo, na conferência anual do partido, em setembro - pode ser aberto um caminho para o retorno de Burnham ao Parlamento. Um deputado trabalhista em um distrito relativamente seguro poderia renunciar, criando a oportunidade para que Burnham dispute uma nova eleição suplementar. Vencê-la, no entanto, é outra história, se os resultados mais recentes das eleições locais servirem de indicação. Fonte: Associated Press.

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